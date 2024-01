Metoda pięciu godzin. Koło ratunkowe dla związków

Czułość: pięć minut dziennie (35 minut tygodniowo). Choć to zaledwie krótka chwila, jej wpływ na związek może być nieoceniony. Wprowadzając ten codzienny rytuał, para otwiera drzwi do wzmacniania więzi emocjonalnej, tworzenia intymnych chwil i zbliżania się do siebie. Czułość to nie tylko fizyczny kontakt, ale również wyrażanie czułych słów, gestów i uwagi. Pięć minut dziennie może obejmować delikatne pocałunki, objęcia, czy nawet wspólny masaż. To czas, w którym partnerzy mogą zanurzyć się w przyjemności dotyku i poczuć bliskość drugiej osoby.