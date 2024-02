Poszła do łóżka z nieznajomym. Nigdy czegoś takiego nie widziała

- Często jest to również związane z adrenaliną, ekscytacją związaną z czymś nowym, a często także nadzieją na to, że skoro w sensie fizycznym jesteśmy dla siebie tak pociągający, to również w innych aspektach życia będziemy mogli stworzyć dobraną parę - wyjaśniłą. Dodała jednak, że nie jest to opcja dla każdego i niesie za sobą wiele zagrożeń, np. to, że każda z osób będzie miała inne intencje.