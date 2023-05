Mocny wpis Kwaśniewskiej. "Jak jakiś facet powie..."

Tegoroczny turniej tenisowy Mutua Madrid Open wywołał spore emocje nie tylko ze względu na same toczące się rozgrywki, ale także stroje tzw. ball girls. Organizatorzy turnieju zostali bowiem oskarżeni o seksizm, ponieważ w tym roku, zamiast dzieci, piłki podawały młode kobiety w odkrywających ich ciało strojach. Sprawę skomentowała na swoim profilu na Instagramie Aleksandra Kwaśniewska, która odniosła się także do słów komentatora sportowego Bartosza Ignacika. On stwierdził, że seksizmu... nie dostrzegł.