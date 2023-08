Moda mówiąca ważne rzeczy – nowy projekt marki Answear.LAB i Fundacja Feminoteka

Od początku swojego istnienia marka wspiera kobiety, angażując się w ich realne problemy. W tym roku podczas Co Jest Grane Festival Answear.LAB zamanifestowała to charytatywnym performance’ em pod hasłem "Nie mamy zgody na przemoc". Przekonała tą deklaracją uczestniczki i uczestników wydarzenia, by przystąpili do protestu w obronie praw kobiet dotkniętych przemocą. Festiwalowiczki i festiwalowicze naklejali na ścianę z hasłem karteczki z hasłami budującymi mowę miłości – "uważność", "przyjaźń", "zażyłość", "współczucie", "wsparcie" i wiele innych. Te symboliczne gesty marka postanowiła wesprzeć darowizną 20 tys. zł, która zasiliła Fundusz Przeciwprzemocowy Feminoteki.