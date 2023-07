Bluzki z odkrytymi ramionami to najlepszy wybór na wakacje. Zobacz, jak je nosić na trzy sposoby

Bluzki z odkrytymi ramionami to dobry sposób na podkręcenie każdej letniej stylizacji. Są kobiece, zawsze modne, a do tego szalenie uniwersalne, dzięki czemu możesz wybierać je na dowolną okazję. Zobacz, jak nosić bluzki zwane hiszpankami.

Najlepszy pomysł na codzienny look – bluzka z odkrytymi ramionami w duecie z denimem

Bluzka z odkrytymi ramionami jest wręcz idealnym dodatkiem do codziennych stylizacji na lato. Możesz ogrywać ją na kilka sposobów, jednak naszym ulubieńcem jest duet z denimem. Mogą być to jeansowe spodnie, szorty albo spódnice. Co ciekawe, taki zestaw sprawdzi się bez względu na obowiązujące w danym sezonie trendy.

Pierwszą propozycją jest ponadczasowe połączenie, czyli czarna bluzka z odkrytymi ramionami w zestawie z jeansową spódnicą. Świetnym wyborem jest dół o ołówkowym albo trapezowym kroju. W kwestii długości masz pełną dowolność – możesz postawić na mini z postrzępionymi końcami, midi z guzikami na całej długości albo na maxi z efektownym rozcięciem. Wystarczy dodać skórzane klapki, sandały na platformie albo białe trampki i gotowe.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wolisz zestaw z denimowymi spodniami? Taki look sprawdzi się nie tylko na co dzień. Jeśli dodasz do niego szpilki albo sandały na obcasie, to możesz włożyć go też na randkę.

Bluzki z odkrytymi ramionami pasują do jeansów © Getty Images

Wakacyjna stylizacja z bluzką z odkrytymi ramionami w roli głównej

Jeżeli wybierasz się na długo wyczekiwany urlop, to świetnie się składa, bo bluzka z odkrytymi ramionami została wręcz stworzona z myślą o wakacyjnych stylizacjach. Wie już o tym np. Klaudia El Dursi, która wykorzystała ją w różowym total looku ze zwiewną spódnicą maxi. Jej zestaw ma wszystko, czego potrzebujesz, aby wyróżnić się na plaży – marszczenia, falbany i odsłonięty brzuch.

Jak jeszcze nosić polecany model na wakacjach? Możesz wykorzystywać go nie tylko w total lookach, a zamiast tego samodzielnie tworzyć urlopowe stylizacje. Bluzka z odkrytymi ramionami w kwiaty w połączeniu z lnianymi szortami? A może ażurowa spódnica midi w połączeniu z górą z tego samego materiału, ale w kontrastującym kolorze? W przypadku wakacyjnych looków jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia.

Bluzka z odkrytymi ramionami w wieczorowej stylizacji? Zdecydowanie tak

Co powiesz na wieczorowy look z oryginalnym twistem? Zamiast sukienki, która od lat króluje w stylizacjach na ważne okazje, możesz samodzielnie skompletować efektowny zestaw z bluzką z odkrytymi ramionami. Jak go ograć, aby nie popełnić modowej wpadki? Dobrym pomysłem jest stworzenie total looku, czyli utrzymanie go w jednym kolorze.

Strzałem w dziesiątkę jest stylizacja w odcieniu jasnego różu. Wystarczy postawić na pełną objętości bluzkę z odkrytymi ramionami. Pomogą ci w tym falbany albo tiulowe warstwy. Dodaj do niej spódnicę z wysokim stanem – rozkloszowaną, trapezową albo z asymetrycznym dołem, a całość dopełnij minimalistycznymi sandałkami i mini torebką. Gwarantujemy, że taki look zrobi wrażenie.

Bluzka z odkrytymi ramionami sprawdzi się również do eleganckich stylizacji © Getty Images

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.