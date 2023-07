Botki zamszowe damskie to jesienny must have. Wiemy, z czym wyglądają najlepiej

Co powiesz na stylizację, w ramach której bez problemu skompletujesz kilka rzeczy ze swojej szafy? To look z jeansami i botkami zamszowymi. Możesz ogrywać go na dziesiątki różnych sposobów. Jednym z najlepszych wyborów jest zestaw z szerokimi spodniami z denimu (koniecznie z postrzępionymi nogawkami) i kowbojkami. Wystarczy dodać do nich oversize'owy sweter i gotowe.