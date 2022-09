Bransoletki na nogę – skąd się wzięły i jak je nosić?

Bransoletki na nogę mają bardzo długą historię, bowiem noszone były już ponad 4000 lat temu, m.in. w Egipcie. Wówczas kolor bransoletki świadczył o statusie jej właścicielki. Złota bransoletka na nogę noszona była przez zamożne kobiety, z kolei panie o niższym statusie społecznym, wybierały srebrne bransoletki na nogę. W Indiach natomiast noszenie bransoletek na nodze było niejako obowiązkiem, a biżuteria ta odzwierciedlała status cywilny kobiet. Moda na bransoletki na nodze dotarła również do Stanów Zjednoczonych w latach 50. XX wieku. W tamtym czasie jednak najczęściej noszone były one przez prostytutki.

Rodzaje bransoletek na nogę

Wybór bransoletki na nogę zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od naszych preferencji. Złota bransoletka na nogę będzie dobrym wyborem, jeżeli szukamy czegoś na lata. Bardziej uniwersalnym zakupem będzie zaś srebrna bransoletka na nogę, którą założymy niemal do każdej stylizacji.

Wśród najczęściej wybieranych modeli znajdziemy bransoletki łańcuszkowe, które pasują zarówno do formalnych, jak i casualowych outfitów. W sklepach znajdziemy też bransoletki z ciekawymi motywami, np. z muszelką, półksiężycem, czy koniczyną, które świetnie sprawdzą się jako dodatek do letnich i wakacyjnych stylizacji. Możemy także postawić na bransoletki ze sznurka lub rzemyka, które ubierzemy do jeansów, czy nawet dresowych spodni.

Czy bransoletka na nodze coś oznacza?

Bransoletka na nogę w wielu kulturach miała swoje znaczenie. Noszenie jej na lewej nodze było odpowiednikiem pierścionka zaręczynowego i oznaczało, że dana kobieta jest zajęta. Biżuteria na prawej nodze zaś noszona była przez kobiety niebędące w związku. W starożytności, niektóre bransoletki przeznaczone były także do ochrony przed złem. W dawnych czasach noszenie bransoletek na nodze symbolizowało również rozwiązłość seksualną. Współcześnie jednak noszenie bransoletki na nodze nie ma żadnego, głębszego znaczenia. Jest to po prostu modna ozdoba, którą możemy nosić tak, jak chcemy.

Jak nosić bransoletkę na nodze?

To, na której nodze będziemy nosić bransoletkę, nie ma większego znaczenia. Wszystko zależy od tego, co nam się bardziej podoba i jak jest nam wygodniej. Warto również dobrać odpowiedni rozmiar bransoletki. Biżuteria na nodze powinna luźno otaczać kostkę. Nie może być ona zbyt obcisła i zbyt luźna.

Z jakimi stylizacjami nosić bransoletkę na nodze? Bransoletka na nogę z muszelkami doskonale pasuje do wakacyjnych outfitów. Możemy ubrać ją w połączeniu ze zwiewną sukienką w stylu boho, lnianymi krótkimi szortami i jasnym crop topem, czy jeansowymi spodniami i basicowym t-shirtem. Bransoletkę możemy także nosić z bardziej eleganckimi stylizacjami, jednak wtedy warto postawić na delikatną i minimalistyczną biżuterię, bez żadnych ozdób.

Złota bransoletka na nogę będzie świetnie pasować do czerwonej, eleganckiej sukienki. Srebrną zaś możemy założyć do zarówno do małej czarnej, jak i do cygaretek połączonych z koszulą w jasnym odcieniu.

Bransoletki na nogę tak naprawdę pasują do wszystkiego: do sukienek, spódnic, szortów, czy spodni. Co więcej, możemy nosić je zarówno do klapek, sandałków, szpilek, jak i ulubionych sneakersów. Najważniejsze jest to, by bransoletka była widoczna. Wtedy doskonale dopełni ona nasz outfit.

