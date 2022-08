Kultowe dzwony kojarzą się głównie ze sceną hippisowską i modą lat 70. Ku zdziwieniu wielu, ich historia sięga jeszcze dalej. Jakie to były lata? Spodnie dzwony narodziły się w XIX wieku i były częścią podstawowej garderoby amerykańskich i brytyjskich marynarzy. Wiązało się to z praktyką i bezpieczeństwem, niekoniecznie z wyglądem. Osobę z takimi spodniami łatwiej było wyłowić, gdy wypadła za burtę. Łatwiej było również zdejmować takie szerokie spodnie, gdy były zamoczone. Żeglarze bez problemu podwijali nogawki, dlatego też były dla nich funkcjonalne.

Dzwony powróciły w latach 60., kiedy to stały się symbolem kontrkultury. Spodnie z szerokimi nogawkami były do kupienia w sklepach z wojskową odzieżą. Związana z hippisowskim ruchem młodzież kupując tam, sprzeciwiała się mainstreamowemu konsumpcjonizmowi. Wyrażała też swoje antywojenne przekonania, ubierając się w wojskowe ubrania. Na antywojennych protestach z tych lat łatwo wyłapać osoby ubrane też w wojskowe kurtki czy nakrycia głowy z symbolami pokoju. Szerokie spodnie, które stały w kontrze do prostych nogawek promowanych przez ówczesnych projektantów, stały się oznaką buntu. Niektórzy nawet przerabiali spodnie, aby uzyskać charakterystyczne szerokie nogawki.