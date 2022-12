Buty księżniczki. Ma je w swojej kolekcji Katarzyna Cichopek

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" już wczuła się w bożonarodzeniowy klimat i co jakiś czas pokazuje ubrania, które będą idealne do noszenia w tym świątecznym czasie . Cekinowa marynarka w kolorze intensywnej czerwieni, elegancka bluzka z zielonej satyny, a teraz czarne szpilki ze zdobnymi klamrami, które przypominają pantofelki księżniczki . Te buty są obiektem pożądania.

Katarzyna Cichopek udostępniła ostatnio na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje na tle świątecznych ozdób. Ma na sobie czarną mini z rękawami z półprzezroczystego materiału. Jednak uwagę zwracają przede wszystkim buty. To czarne szpilki ze srebrnymi klamrami na czubkach. Takie obuwie idealnie odnajdzie się w stylizacjach na Boże Narodzenie, ponieważ jest bardzo szykowne i odświętne . Będzie pasować zarówno do sukienki, jak i garnituru czy koszuli oraz eleganckich spodni.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!