Katarzyna Cichopek błyszczała na planie. Czarna róża na jej szyi to niespotykany dodatek

Katarzyna Cichopek to ostatnio jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd. Prowadząca program "Pytanie na śniadanie" co krok podejmuje się nowych wyzwań zawodowych. Ostatnio pojawiła się na planie show "Jaka to melodia?" i zachwyciła stylizacją. Co włożyła na tę okazję?