Postaw na klasykę, czyli dresy damskie na sportowo

Pierwszą i zarazem najbardziej ponadczasową propozycją na stylizację z dresami damskimi jest ta z butami sportowymi. Takie połączenie daje ci całkiem spore pole do popisu w zakresie wyboru zarówno wygodnego kompletu, jak i samego obuwia. Szerokie spodnie ze ściągaczami na dole i masywne sneakersy? A może idealne dopasowany dół w towarzystwie kultowych już trampek Converse i Vans? Możliwości jest wiele, a jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia!

Dresy i długi płaszcz w roli głównej – modna propozycja na chłodniejsze dni

Nie chcesz rezygnować z ulubionych dresów w trakcie chłodniejszych dni? Nie musisz! Wystarczy, że wybierzesz skórzane spodnie sportowe i dodasz do nich długi, sięgający nawet do kostek płaszcz damski o lekko oversize'owym kroju. Taki zestaw prezentuje się szczególnie efektownie w wersji monochromatycznej, na przykład czarnej albo beżowej. A jakie buty najlepiej dopełnią gotową stylizację? Dresy damskie w takim wydaniu będą wyglądać świetnie z masywnymi, futurystycznymi sneakersami.

Wygoda i elegancja w jednym, czyli dresy damskie i marynarka

Jedną z ciekawszych stylizacji, które możesz nosić bez względu na obowiązujące trendy, jest ta z dresami damskimi i… marynarką! Wbrew pozorom nie jest ona zarezerwowana wyłącznie dla looków z cygaretkami i spódnicami. Dzięki temu możesz łączyć wygodę i luz z elegancją oraz tworzyć outfity godne topowych trendsetterek z Instagrama.

Do stworzenia kobiecej stylizacji świetnie sprawdzą się dresy damskie ze zwężanymi nogawkami i bez ściągaczy na dole. Dodaj do nich marynarkę o kroju oversize, dopasowaną bluzkę albo koszulę i botki na słupku. Gotowy look możesz nosić i na co dzień, i do pracy.

Noś dresy damskie w duecie z ramoneską!

Ramoneska nigdy nie wyjdzie z mody, a jej uniwersalność doceniły kobiety na całym świecie. Właśnie dlatego, jeśli nie masz pomysłu na okrycie wierzchnie do dresów damskich, to skórzana kurtka jest zawsze dobrym wyborem. Możesz łączyć ją z szarymi, czarnymi, beżowymi, a nawet kolorowymi kompletami oraz dodawać do gotowego zestawu zarówno buty sportowe, jak i te na obcasie.

Dresy damskie i szpilki? To idealny wybór dla fanek niebanalnych połączeń

Nie pierwszy rzut oka może się wydawać, że dresy damskie i szpilki to duet, który nigdy się nie uda. Prawda jest zupełnie inna, co potwierdzają liczne stylizacje zarówno polskich, jak i zagranicznych gwiazd. Sportowy komplet w towarzystwie butów na obcasie pozwala stworzyć kobiecą stylizację, w której na pewno wyróżnisz się z tłumu!

Jeśli szukasz pomysłu na taki zestaw, to zainspiruj się na przykład stylizacją Ady Fijał, która postawiła na look z fioletowymi dresami i metalicznymi sandałami na obcasie. Równie fantastycznym sposobem na modne wykorzystanie sportowego kompletu w outficie z nutką szyku i ekstrawagancji, są liczne looki Paris Hilton. Celebrytka jest dobrze znana ze swojego zamiłowania do welurowych dresów i szpilek.

