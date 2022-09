Anna Kalczyńska pędziła do studia "DDTVN". W takiej odsłonie rzadko ją widujemy

Anna Kalczyńska w dresie to niecodzienny widok

Ubrała się bowiem w komplet dresowy w kolorze złamanej bieli, na który złożyła się bluza z kapturem oraz długie spodnie ze ściągaczami. Kalczyńska dobrała do tego cienką, karmelową kamizelkę z pikowaniem. Warto wspomnieć, że ten element garderoby od kilku sezonów bije rekordy popularności. Prezenterka programu porannego założyła również białe sneakersy, a potrzebne rzeczy, zamiast do torebki, spakowała do szarego plecaczka z brązowymi elementami.