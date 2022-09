Bluzki z długim rękawem, które nigdy nie wyjdą z mody. Te modele warto mieć w swojej szafie!

Bluzki z długim rękawem to jedne z podstawowych elementów damskiej garderoby, które można stylizować na wiele różnych sposobów. Szukasz właśnie nowego ubrania, które zostanie z tobą na wiele sezonów? To świetnie się składa, bo mamy kilka propozycji!

Jak dobrać fason bluzki z długim rękawem do sylwetki?

Na początek mamy dla ciebie kilka praktycznych wskazówek, które ułatwią ci dobranie bluzki z długim rękawem, w której twoja figura będzie wyglądać rewelacyjnie. Poniżej znajdziesz polecane fasony dla sylwetki typu klepsydra, gruszka, jabłko i kolumna.

Klepsydra: w tym przypadku możesz dowolnie dobierać fason bluzki z długim rękawem. W szczególności polecamy ci modele z wiązaniem i baskinką oraz o obcisłym kroju.

Gruszka: twoją najlepszą przyjaciółką jest efektowna baskinka. Oprócz niej wybieraj także bluzki z hiszpańskim dekoltem oraz z mocno zaznaczoną linią ramion, na przykład bufkami.

Jabłko: najlepiej sprawdzą się bluzki z dekoltem kopertowym albo w serek oraz z luźniejszym dołem.

Kolumna: eksperymentuj z falbanami, wiązaniami, marszczeniami i drapowaniami w okolicach talii.

Basicowe bluzki z długim rękawem – bazy do stylizacji na każdy sezon

Za must have w kobiecej garderobie uznaje się przede wszystkim basicowe bluzki z długim rękawem. To modele, które pozostają odporne na zmieniające się trendy, pasują praktycznie do wszystkiego, a do tego sprawdzają się fantastycznie w przypadku szafy kapsułowej.

Basicowe bluzki mają minimalistyczny, dopasowany do ciała krój, są najczęściej wykonane z bawełny oraz mają dekolt w serek lub okrągły. Sekret ich popularności tkwi w prostocie, którą dopełniają stonowane kolory – szary, czarny, biały, granatowy i beżowy. Właśnie takie modele lansuje Kim Kardashian, oferując basicowe bluzki z kolekcji swojej marki SKIMS.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | Galina Zhigalova Najbardziej uniwersalne są bluzki w basicowych kolorach

Bluzki koszulowe – modne odpowiedniki tradycyjnych koszul

Nie przepadasz za koszulami, ale nie chcesz rezygnować z elegancji i szyku? W takim razie doskonałym pomysłem są koszulowe bluzki z długim rękawem, które w przeciwieństwie do swoich klasycznych odpowiedników nie są zapinane na całej długości. Do wyboru masz zarówno typowo casualowe modele, jak i eleganckie propozycje, które pod względem formalności dorównują koszulom.

Szukając idealnej bluzki koszulowej z długim rękawem, warto zwrócić uwagę na te wykonane z bawełny, jedwabiu albo wiskozy. Dopasuj model do swojego stylu. Jeśli planujesz nosić nowe ubranie na co dzień, to wybierz mocniejszy kolor albo wzór. Z kolei do biurowego stroju doskonale nadaje się klasyczna bluzka koszulowa w odcieniu bieli, błękitu albo czerni, podobna do tych, które chętnie wybiera Kasia Tusk.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | Africa Studio Bluzki koszulowe to baza eleganckiej stylizacji

Cenisz wygodę? Bluzki typu body są dla ciebie!

W naszym zestawieniu polecanych bluzek z długim rękawem, które nigdy nie wyjdą z mody, to nie mogło zabraknąć jednych z ulubionych modeli wśród fanek komfortu i idealnie leżących ubrań. To, oczywiście, body, które łączy w sobie dopasowaną górę z praktyczną częścią majtkową. Efekt? Bluzka wygląda perfekcyjnie w każdej sytuacji, a ty nie musisz się martwić o konieczność nieustannego poprawiania materiału.

W przypadku bluzek typu body z długim rękawem masz dość spore pole do popisu. Naszymi faworytkami są jednak modele z dekoltem rozpinanym lub kopertowym. Idealnie dopasowany do ciała materiał sprawia, że możesz nosić nową bluzkę zarówno solo, jak i w towarzystwie swetra czy marynarki.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | Dubrovskyi Oleksii Bluzki typu body zapewniają wygodę

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Natalia Siwiec wspomina dawne stylizacje

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl