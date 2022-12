Emily Ratajkowski w total looku w krowie łaty. Została fanką kowbojskiego stylu?

Emily Ratajkowski lubi modowe eksperymenty. Ubrania, które są w trendach, często zestawia z popularnymi przed laty dodatkami. Ostatnio w wielu stylizacjach eksponowała swoje zamiłowanie do inspirowanego dzikim zachodem stylu. Tym zestawem udowodniła, że nie boi się pójść na całość.

Modelka miała na sobie żółte, oversizowe spodnie w krowie łaty . Do tego dobrała idealnie pasującą jeansową kurtkę. Stylizację uzupełniła czarną bluzą. Na nogi włożyła białe, wygodne buty.

Jeśli styl country kojarzy ci się z jeansem, kamizelkami z frędzlami i kowbojkami - masz rację. Zestawy, w które włączysz takie dodatki, już niebawem mogą stać się przebojem. Jak nosić zestawy w stylu country, aby nie wyglądać jak przybysz z innej epoki? Wystarczy włożyć jeden lub dwa elementy zaczerpnięte z tego nurtu. Jeśli mimo wszystko chcesz założyć total country look, zainspiruj się Emily Ratajkowski.

