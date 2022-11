Ta spódnica wróciła do łask. Emily Ratajkowski lansuje ją w kowbojskim stylu

Emily Ratajkowski jako jedna z najbardziej rozchwytywanych modelek jest zawsze na czasie z aktualnymi trendami świata mody. Od pewnego czasu jest fanką stylu Y2K, który powrócił po 20 latach w nieco mniej kiczowatej odsłonie. Denimowe total looki, spodnie biodrówki z wystającą bielizną czy biżuteria ciała, czyli łańcuszki oplatające brzuchy, to niektóre z jego elementów, które bez wątpienia wróciły do łask. Szczególnie uwielbiany przez projektantów stał się jeans, co widać w kolekcjach na ten i zeszły rok. Gwiazdy noszą go w różnych odsłonach.