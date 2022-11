Emily Ratajkowski zaskoczyła stylizacją. Te buty nie wszystkim przypadną do gustu

Lecz w tym wypadku to buty mogą wzbudzać skrajne emocje. Ratajkowski założyła bowiem wysokie kozaki na szpilkach. To model w żółtym kolorze ze zdobnym wiązaniem z przodu. Ich wybór to oczywiście kwestia gustu, lecz warto nadmienić, że obecnie w trendach znajdują się kalosze, kozaki XXL sięgające za kolana oraz kowbojki. Dodatkowo warto wspomnieć, że wąskie, przylegające do nóg kozaki w zestawie z puchową kurtką zaburzyły nieco proporcje sylwetki. Zdaje się, że w tym przypadku znacznie lepiej wyglądałyby czarne kozaki z nieco szerszymi cholewkami.