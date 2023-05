Garnitury damskie od kilku sezonów są jednym z wiodących trendów w modzie i coraz częściej zastępują nam sukienki. Są eleganckie, sprawdzają się przy wielu okazjach, a dodatkowo zapewniają komfort. Dobrze skrojona marynarka i garniturowe spodnie to prosty i efektowny pomysł na ubiór, który zda egzamin w sezonie komunijnym. Będzie idealnym wyborem dla mamy, babci czy matki chrzestnej . Jeśli właśnie zastanawiasz się, w co się ubrać na komunię dziecka, sprawdź najmodniejsze garnitury damskie. Te komplety są szykowne, kobiece i z klasą.

Gdy w grę wchodzi strój na komunię czy inną rodzinną uroczystość, klasyczna elegancja to zawsze dobry wybór. Jeśli szukasz prostego pomysłu na gustowną stylizację, postaw na beżowy garnitur damski w modnym odcieniu kawy z mlekiem . Taki komplet z marynarką i spodniami w kant wygląda szlachetnie, elegancko i dodaje szyku. Co więcej: będzie idealnym bazowym elementem w twojej szafie, który z pewnością założysz nie raz.

Pierwsza komunia święta to wyjątkowa uroczystość, której kolorem przewodnim jest biel. W stylizacji dla mamy, babci czy matki chrzestnej znakomicie sprawdzi się nie tylko klasyczna biała sukienka, ale też biały garnitur damski. Na komunię wybierz ten z prostymi spodniami w kant i lekko przeskalowaną marynarką . Będziesz wyglądać elegancko i z klasą.

Na takie garnitury zdecydowały się między innymi Małgorzata Kożuchowska czy Paulina Sykut-Jeżyna . Komplet w śnieżnobiałym kolorze możesz połączyć z beżowymi szpilkami i pastelową torebką, ale nic nie stoi też na przeszkodzie, by sięgnąć po czerń. W końcu taki duet barw to kwintesencja elegancji.

Aby całość wyglądała spójnie i estetycznie, dobierz do niej dodatki w stonowanym kolorze. Klasy dodadzą biała bluzka, beżowe sandałki na obcasie i mała torebka w kremowym odcieniu.

Blady róż, fiolet bzów czy miętowa zieleń to kolory, które doskonale wpiszą się w komunijny dress code. Jeśli jednak pewniej czujesz się w bardziej wyrazistych barwach, sięgnij po garnitur damski w odcieniu fuksji, limonki czy soczystego pomarańczu .

