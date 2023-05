Cichopek niczym prawdziwa paryżanka. Uzyskała ten efekt za pomocą jednej rzeczy

Choć nie wszystkie stylizacje Katarzyny Cichopek możemy zaliczyć to udanych, to tym razem gwiazda TVP trafiła w dziesiątkę. Na Instagramie pochwaliła się właśnie lookiem w iście francuskim stylu. Wystarczył jeden charakterystyczny element garderoby, by osiągnąć ten efekt.

Katarzyna Cichopek prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje prawie 580 tys. osób. Aktorka i prezenterka publikuje na nim głównie zdjęcia stylizacji. Choć nie wszystkie są udane, to można wśród nich znaleźć prawdziwe "perełki". Jej ostatni look jest na to dowodem.

Katarzyna Cichopek zazwyczaj wpisuje się w przystępny styl "girl next door" (dziewczyny z sąsiedztwa), z którego Polki czerpią inspiracje garściami. Lecz teraz postawiła na francuski szyk. I to był strzał w dziesiątkę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kurzajewski rozpływa się nad Cichopek: "Jest absolutną gwiazdą. Jestem z niej dumny i podziwiam ją"

Klasyk na wiosnę i lato

Katarzyna Cichopek zapozowała na balkonie i pochwaliła się prawdziwie wiosenną stylizacją, której nie powstydziłaby się w na ulicach Paryża czy Saint Tropez. Białe jeansy połączyła z fakturowym, rozpinanym swetrem w biało-czarne paski. Zdobne guziki sprawiły, że owy element garderoby nabrał dodatkowo "retro vibe’u". Cichopek mogłaby jedynie zrezygnować z turkusowej biżuterii, która nieco zaburza efekt.

Katarzyna Cichopek postawiła na pasiasty sweter © Instagram.com

Jak gwiazdy noszą pasiaste sweterki?

W bardzo podobnej stylizacji kilka tygodni temu zaprezentowała się Małgorzata Socha znana z zamiłowania do ubrań, które funkcjonują w świecie mody jako klasyki. Sweter w paski bez wątpienia się do nich zalicza.

Małgorzata Socha kroczy ulicami Lizbony © Instagram.com

W przypadku, gdy pogoda rozpieszcza, a stylizację uzupełniłyśmy rozpinanym swetrem, można zarzucić go na ramiona lub nonszalancko zawiązać na piersi – tak, jak zrobiła to Katarzyna Tusk. Blogerka dobrała ten element garderoby do klasycznego looku na lato, składającego się z białej, lnianej sukienki oraz dużej torebki typu koszyk.

Katarzyna Tusk jest fanką minimalistycznego, francuskiego stylu © Instagram.com

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!