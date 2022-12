Izabela Trojanowska na pokazie charytatywnym pokazała klasę. Jej styl może być inspiracją dla kobiet 60+

Na tę okazję Izabela Trojanowska włożyła zestaw składający się z barwnej sukienki do połowy uda, którą połączyła z prostym, czarnym płaszczem. Stylizację uzupełniła modnymi kozakami nad kolano. Ten rodzaj obuwia świetnie sprawdza się w połączeniu z sukienkami mini i midi, ponieważ podkreśla nogi, ale równocześnie jesienią i zimą zapewnia komfort termiczny. Kolory w zestawie Izabeli Trojanowskiej są wyważone, mimo barwnej sukienki, gwieździe udało się złagodzić ten look. Wyglądał skromnie, lecz był niezwykle przemyślany. Styl gwiazdy może być inspiracją dla wszystkich kobiet 60+.

To była 15. edycja zimowego pokazu. Na wybiegu w roli modeli pojawiły się gwiazdy. Wśród nich była m.in. Izabela Trojanowska, Hanna Śleszyńska, Katarzyna Pakosińska, Elżbieta Romanowska, Iwona Węgrowska, Marta Mandaryna Wiśniewska oraz Piotr Mróz i Karol Strasburger. Dzieci otrzymują to wszystko, co prezentują na pokazie, ale, co dla nich najważniejsze, przeżywają niepowtarzalną przygodę, występując na wybiegu dla modelek razem ze znanymi osobami.