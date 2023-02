TOP 10 spódnic jeansowych midi. Który model pasuje do ciebie?

Jeansową spódnicę midi można śmiało wpisać na listę garderoby kapsułowej, rzeczy ponadczasowych, a nawet ulubieńców Francuzek. Wystarczy jeden model , aby wraz ze zmianą bluzki i butów - stworzyć dziesiątki stylizacji na różne okazje . Spódnica jeansowa midi sięga za kolano, do połowy łydki lub przed kostki. W zależności od fasonu, koloru, wzoru i najróżniejszych detali – wpisuje się w styl country, rustykalny, hippie, punkowy, nowoczesny i klasyczny . Pytanie: który pasuje do ciebie?

Przegląd jeansowych spódnic o długości midi zaczynamy od modelu ołówkowego. Forma tuby wyraźnie przylega do sylwetki , dzięki czemu podkreśla biodra, lekko zwęża się w kierunku kolan, a przy tym świetnie wpisuje się w smart casualowy trend. To wariancja klasyczną spódnicą ołówkową, która doskonale podkreśla figurę.

Może to być wariant asymetryczny, który odsłania jedną nogę. Ale w przypadku spódnicy jeansowej midi, świetnie prezentuje się także na samym środku . Symetryczne rozcięcie tworzy harmonijną dla oka bazę stylizacji, a przy tym świetnie komponuje się z mocnym ornamentem na pasku.

Kobieca - a przy tym nasycona stylem lat 50. - spódnica jeansowa midi o rozkloszowanej formie to symbol mody retro. Charakteryzują ją zakładki, długość za kolano oraz dynamiczna forma koła, która wiruje razem z ruchem sylwetki. Właśnie dlatego kilka dekad temu rozwijała swoją karierę - tańcząc twista.

Spódnica jeansowa midi o rozkloszowanym fasonie to najbardziej kobiecy wariant, który akcentuje talię, dodaje biodrom objętości oraz układa się w miękkie "fałdy" . Stanowi absolutny must-have w szafie retromaniaczek.

Jeansowa spódnica zaliczyła kryzysowy moment wraz z wpadką Britney Spears oraz początkiem lat 2000 , kiedy do mody weszły pamiętne "biodrówki". Od tamtej pory większość kobiet wystrzega się tego fasonu jak ognia a gwiazdy, które podejmują próbę przywrócenia jeansowej spódnicy zawieszonej na biodrach – kończą fiaskiem.

Dlatego też to spódnice jeansowe z wysokim stanem uchodzą za najbardziej stylowe. Ponadto służą każdej sylwetce i umiejętnie kamuflują to, co wolimy ukryć.