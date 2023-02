Mediolański Fashion Week w pigułce. Moda prosto z ulic i gwiazdy w pierwszych rzędach

Mediolański Fashion Week właśnie dobiegł końca. Pora na podsumowania. Kim Kardashian, Salma Hayek, Dua Lipa zasiadły w pierwszych rzędach, by zobaczyć, co będzie modne w sezonie jesienno-zimowym. Minimalistyczny włoski street style też dał do myślenia. Tutaj ekstrawagancji jest jak na lekarstwo.