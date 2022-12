Katarzyna Cichopek już wie, jak się ubierze? Pokazała właśnie świąteczną stylizację

Połysk - jest. Świąteczny kolor – obecny. Ponadczasowa i wyrafinowana elegancja – odhaczona na liście. Kasia Cichopek opublikowała na Instagramie zdjęcie, które skutecznie przenosi nas na wygodny fotel przy choince lub jedno z wielu krzeseł dostawionych do świątecznego stołu. Gwiazda postawiła na klasykę, ale udało jej się przemycić kilka oryginalnych niuansów , które sprawiły, że wyglądała też modnie i niebanalnie.

Ciemna zieleń, określana butelkową, u Katarzyny Cichopek zbliża się nieco do szmaragdu za sprawą połyskującej tkaniny . Koszula gwiazdy przypomina model wykonany z krepy satynowej, która posiada charakterystyczne marszczenia . Wyposażona w stójkę i złote zatrzaski, wyróżnia się przede wszystkim balonową i romantyczną formą rękawów zwieńczonych mankietem. Ponadto bufki podkreśliły królewski i dostojny charakter ubrania, a przy tym dodały prostej klasyce element wytworności.

Czarne spodnie z wysokim stanem można wykorzystać w najróżniejszych kombinacjach – z marynarką do pracy, t-shirtem na weekend i koszulą na wyjątkowe okazje. Kasia Cichopek wybrała czarne spodnie z zakładkami , które są tak uniwersalne, że posłużą jej jeszcze przez długie lata. Stanowią bezpieczną bazę stylizacji , jej solidny fundament, który pozwala wyjść na pierwszy plan efektownej koszuli. Ponadto doskonale korespondują z czarnym manicure gwiazdy.

Jeśli nie wiesz, na jakie buty postawić - tak jak Katarzyna Cichopek, wybierz botki z noskiem w szpic . Są nie tylko modne, ale wyglądają świetnie niemal z każdym elementem garderoby. Ich wielkim atutem jest zdolność manipulacji złudzeniem optycznym. Żaden inny but nie potrafi tak świetnie wydłużyć sylwetki , jak buty zakończone szpicem.

