Zapozowała w koronkowej sukience. Katarzyna Cichopek na sesji zdjęciowej w Nowym Jorku

Choć look Katarzyny Cichopek pozostawia wiele do życzenia, to same zdjęcia robią wrażenie. Okazuje się, że wykonała je polska fotografka, Karolina Klisiewicz, która pracuje w Nowym Jorku i specjalizuje się w sesjach zaręczynowych. Czyżby Katarzyna Cichopek, oprócz zdjęć solo, zafundowała sobie także tego typu sesję z Maciejem Kurzajewskim? W końcu znajomi z otoczenia pary potwierdzili w rozmowie z WP Kobieta, że para jest już zaręczona.