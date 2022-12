Małgorzata Socha postawiła na modny kolor. Klasa sama w sobie

Małgorzata Socha wybrała suknię o prostym i ponadczasowym kroju literki "A" . Ten model podkreśla atuty sylwetki. Będzie idealny dla kobiet o niemal każdej budowie ciała. Pasek powyżej linii bioder odkreśla talię i wydłuża nogi. Kopertowy dekolt wyszczupla szyję. To sprawdzony krój, dzięki któremu każda z pań podczas wielkiego wyjścia będzie wyglądać fenomenalnie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!