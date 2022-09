Małgorzata Socha i Krzysztof Wiśniewski to małżeństwo idealne. Jak rozkwitała ich miłość?

Gdy Małgorzata Socha poznała Krzysztofa Wiśniewskiego, mężczyzna pracował na plaży w Darłówku jako ratownik. Aktorka podczas rozmów z dziennikarzami żartowała, że "wykopała go z piasku". Była to jednak miłość od pierwszego wejrzenia. Ich letni romans zakończył się wraz z wakacjami. Małgorzata wróciła do Warszawy, a Krzysztof do Poznania. Pisali do siebie nieustannie listy, nie mogąc zapomnieć o tym, co ich łączyło. Po 12 latach znajomości stanęli na ślubnym kobiercu.