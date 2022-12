Marcelina Zawadzka jak na safari. Geniusz czy raczej kicz?

Zwierzęcy wzór to trudny orzech do zgryzienia. Potrafi być dostojny i elegancki . Wystarczy sięgnąć po zabudowany fason i postawić na ogólny minimalizm. Ale eksperymentując z cętkami, panterką, zebrą, gepardem i skórą węża - łatwo wpaść w pułapkę kiczu . Wzór jest na tyle drapieżny i odważny, że nie potrzebuje towarzystwa głębokich dekoltów, długości mini i kurczowo trzymających się ciała materiałów. Dlatego oceniając stylizację Marceliny Zawadzkiej jesteśmy trochę na tak, a trochę na nie.

Zacznijmy od minusa, a konkretnie głębokiego dekoltu, od którego stylowa panterka trzyma się z daleka. Marcelina Zawadzka wybrała letnią sukienkę na cienkich ramiączkach . Wyszłaby z tego w wielkim stylu, gdyby nie dekolt w szpic, który sięga zbyt głęboko. Przez to wydaje się oklepany i zbyt wymowny. A przecież trendy z całych sił walczą o to, aby na dobre wydostać zwierzęce desenie z szufladki wyzywających i tandetnych (anty) trendów .

A teraz czas na komplementy! Sukienka Marceliny Zawadzkiej powstała z cienkiego i zwiewnego materiału. Szyfon drukowany zgrabnie tańczy w ruchu i pięknie opływa sylwetkę . Dzięki niemu z natury ciężki i agresywny wzór, nabrał przyjemnej lekkości. Duży plus stawiamy także za długość sukienki maxi, która przysłoniła nogi, wprowadziła do stylizacji element niedopowiedzenia i tajemnicy, a przy tym wprowadziła panterkę w ruch.

Ale tym, co podoba nam się najbardziej w animalistycznej stylizacji Marceliny Zawadzkiej, są buty. Połyskujące botki w szpic , jakby wyrwane z zupełnie innego świata, stworzyły bardzo oryginalny duet z sukienką w panterkę. Srebrne botki, mieniące się jak diamenty w świetle, nadały stylizacji kosmicznego i surrealistycznego wydźwięku . A to w ciekawy sposób zbalansowało cętki, które z natury twardo stąpają po ziemi .

Do tej pory wydawało się, że animalistycznego wzoru nie da się zdominować. Ani soczysty róż, ani dynamiczne frędzle nie zdołały przebić się na pierwszy plan w stylizacji angażującej panterkę. Aż w końcu w trendach wylądowało iskrzące się srebro , zapewniając cętkom godną i walczącą o uwagę konkurencję.

