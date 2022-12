Marcelina Zawadzka już ma kreację na sylwestra. Wielkie cekiny skradły jej serce

Marcelina Zawadzka ma bardzo odważny styl. Często podkreśla swoją sylwetkę i stawia na odważne kolory i printy. Jej stylizacje zachwycają i są inspiracją dla wielu kobiet. Tym razem zaproponowała imprezowy look. Postawiła na cekiny i głęboki dekolt na plecach.

Gwiazda pokazała na swoim Instagramie kilka kadrów z sesji zdjęciowej. Miała na sobie krótką, czerwoną sukienkę, która podkreślała jej biodra. Dopasowany u dołu krój równoważyły szerokie rękawy. Kreacja pokryta była dość dużymi, połyskującymi cekinami . Jakby tego było mało, Marcelina Zawadzka postawiła na odkryte plecy . Głęboki dekolt przysłoniła włosami. Całość uzupełniła bogato zdobionymi, wiszącymi kolczykami. To stylizacja, którą włożyć można jedynie na wielkie wyjścia. Sylwester będzie jedną z takich okazji.

Ten krój sukienki nie każdej pani przypadnie do gustu. Jednoczesne eksponowanie pleców i nóg to opcja tylko dla odważnych kobiet. Jeśli wolisz bezpieczniejszy wybór, zdecyduj się na inny typ sukienki. Albo głęboki dekolt, albo sukienka mini - w takich kreacjach czuć się będziesz komfortowo.

