Megan Fox została królową różu. Czapka z piór zrobiła furorę

Choć zdawało się, że barbiecore będzie tylko chwilowym trendem, to już od kilku miesięcy w różowych zestawach widzimy wielkie gwiazdy. Słodki, cukierkowy styl skradł serca wielu kobiet. Różowymi stylizacjami pochwaliły się już m.in. Kim Kardashian, Nicky Hilton oraz polskie celebrytki, np. Izabela Janachowska. Megan Fox w wielkim stylu dołączyła do grona wielbicielek tego słodkiego trendu.

