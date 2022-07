Nie zgadniesz, jaki trend upatrzyły sobie teraz gwiazdy. Barbiecore podbija świat mody

Barbiecore to trend, który w tym roku znacznie zyskuje na popularności. W dużej mierze ma to związek z nadchodzącą premierą filmu "Barbie", w którym tytułową rolę przydzielono Margot Robbie. Trend Barbiecore opiera się na ubraniach rodem z szafy kultowej lalki w różowej kolorystyce – od pasteli, po intensywne neonowe barwy. Nie chodzi jednak o jeden cukierkowy akcent, a różową stylizację od stóp do głów! Czasy, gdy takie pomysły na look uchodziły za tandetne, odeszły w zapomnienie, bo dziś Barbiecore podbija nawet czerwone dywany!