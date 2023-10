Najlepsze kurtki jesienne damskie. Te modele są ponadczasowe

Kurtka jesienna damska – jaką wybrać? Podpowiadamy

Ciepła i stylowa kurtka jesienna to must have na coraz chłodniejsze dni. Odpowiednio dobrana będzie pasować do wielu rzeczy z twojej szafy i doda sznytu codziennym stylizacjom. Wbrew pozorom skórzana ramoneska to w tym sezonie nie jest jedyny wybór. Jeśli szukasz dla niej oryginalnej alternatywy, mamy dobrą wiadomość: wśród najmodniejszych kurtek na jesień królują modele, obok których trudno przejść obojętnie.

Doskonale wpisują się w tegoroczne trendy, ale mają ponadczasowy potencjał. Od wełnianych żakietów w eleganckim wydaniu po praktyczne parki z wodoodpornych materiałów – wybrałyśmy kurtki jesienne damskie, które będziesz nosić nie tylko w tym roku.

Ciepła kurtka na jesień? Pikowana to strzał w dziesiątkę

Pikowane kurtki jesienne idealnie łączą się zarówno ze spodniami, jak i z krótką, trapezową spódniczką. Świetnie wyglądają w towarzystwie botków i kozaków, ale równie dobrze współgrają z lekkimi, skórzanymi balerinami. Dodatkowe plusy? Skutecznie chronią przed chłodem i są wymarzonym rozwiązaniem na okres przejściowy.

W trendach prym wiodą te oversizowe, dłuższe – sięgające za linię bioder oraz krótkie, pudełkowe – z małym kołnierzykiem lub stójką. Inwestycją na wiele sezonów będzie model w uniwersalnym kolorze. Możesz wybrać czarną pikowaną kurtkę jesienną, ale do wielu stylizacji pasować będzie też beżowa, w odcieniu oliwkowej zieleni czy czekoladowego brązu. Zdecyduj sama, która najlepiej wpisuje się w twój styl.

Eleganckie kurtki jesienne damskie – alternatywa dla płaszcza

Szukasz eleganckiej kurtki jesiennej? Postaw na prosty, wełniany żakiet o kroju zbliżonym do tego, który lata temu lansowała Coco Chanel. Tego typu kobiece marynarki nigdy nie wychodzą z mody i dodają szyku każdej stylizacji. Ich fanką jest między innymi Małgorzata Opczowska.

Prezenterka postawiła na beżową jesienną kurtkę ze złotymi guzikami i nosi ją do jeansowej spódnicy i cielistych szpilek. Podobny żakiet świetnie sprawdzi się w połączeniu z szerokimi, garniturowymi spodniami czy klasycznymi jeansami. Z powodzeniem możesz nosić go do biura i na niezobowiązujące spotkania.

Bomberka – ta kurtka na jesień wraca co roku

Jeśli chodzi o kurtki jesienne damskie, są modele, które wracają do trendów co roku. Jednym z nich jest bomberka, która regularnie co sezon króluje na wybiegach i w kolekcjach sieciówek. Nie inaczej będzie w najbliższych miesiącach.

Do wyboru mamy jesienne kurtki bomberki w eleganckim wydaniu – ze skóry czy zamszu, ale też typowo streetwearowe okrycia wierzchnie o kroju bomber jacket: z naszywkami, w wersji oversize czy w klimacie uniwersyteckiej bluzy. Taki model ma w szafie Małgorzata Rozenek-Majdan. To idealna jesienna kurtka do noszenia na luzie, np. z dresem i sportowym obuwiem.

Kurtka jesienna z kapturem? Damska parka to ponadczasowy hit

Lubisz, gdy moda idzie w parze z funkcjonalnością? W takim razie strzałem w dziesiątkę będzie dla ciebie kurtka parka damska. Jesienna aura wymaga praktycznych, stylowych rozwiązań, a takie okrycie wierzchnie będzie jednocześnie ciepłe i odporne na deszcz. Wybierz to z hydrofobowego materiału i sparuj je z modnymi kaloszami. W takim zestawie żadna pogoda nie będzie ci straszna.

