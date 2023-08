Pikowana kurtka to hit na jesień. Krzan już ją nosi

Jeśli nie wiecie, jak ubrać się na siłownię w pochmurny dzień, to Olivia Wilde ma dla was nietypowe rozwiązanie. Aktorka włożyła ciemny set do ćwiczeń składający się ze stanika sportowego i elastycznych legginsów oraz klasyczne adidasy. Kontrastującą wisienką na torcie stała się pikowana kurtka w śmietankowym odcieniu.