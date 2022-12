Nie można się napatrzeć. Heidi Klum flirtuje z fioletem

Co z tego, że Instytut Pantone ogłasza kolejne wiodące kolory. Odkąd fiolet kilka lat temu powrócił do mody, stając się kolorem roku 2018 - kobiety nie wypuszczają go z rąk. Na czele z Heidi Klum!

To kolor, do którego powinna przekonać się każda kobieta. Na pierwszy rzut oka może wydawać się odległy, zbyt przebojowy lub bajkowy. Ale niewiele barw potrafi tak skutecznie, jak fiolet rozświetlić twarz, odjąć lat, a dodać promienności. Ponadto fiolet ma w sobie coś magicznego i niedostępnego, co szczególnie budzi chęć bliższego poznania. Heidi Klum w relacjach z fioletem idzie o krok dalej. Zwiesza poprzeczkę jeszcze wyżej, łącząc kilka odcieni w jednej stylizacji.

Fiolet w kilku odsłonach – od pastelowej po elektryzującą

Ile jest odcieni fioletu? Może nie nieskończenie wiele, ale zdecydowanie dużo. Fiolet emerald to zgaszony i spokojny wariant, który świetni sprawdzi się na dresie czy czapce beanie. Mauve to propozycja fiołkoworóżowa, która doskonale odnajdzie się jesienią i zimą - podobnie jak śliwka. Liliowy i milenijny idealnie dopełni szafę romantyczek. Francuski fiolet ma szlachetne nuty doceniane wieczorową porą. Orchidea to najbardziej temperamenty odcień, który lubi być w centrum uwagi. Z kolei veri peri to niezwykle nasycona i aktualna barwa roku 2022, która wprost elektryzuje.

Jednak Heidi Klum wybrała jeszcze coś innego – lawendowy fiolet na ubraniu i ultra fioletowe buty, których odcień już od ponad pięciu lat gości w modzie.

Heidi Klum stawia na fiolet z połyskiem

Fioletowa opowieść nie jest tak jednoznaczna i monotematyczna. Potrafi być zarówno lekka i romantyczna, jak również przebojowa i bezkompromisowa. Heidi Klum doskonale wie, że fiolet lubi się nie tylko z przytulną i domową dzianiną, ale także uwielbia błyszczeć w towarzystwie jedwabiu, satyny, atłasu, weluru, żakardu i skóry.

Marynarka, której się oberwało

Gwiazda postawiła na minimalistyczną formę ubrania, która idealnie sprawdziła się w towarzystwie tak charakterystycznych i łatwych do zapamiętania barw. Kamizelka przypomina kształtem marynarkę w większym rozmiarze, której oberwało się na rękawie. Połyskujące ubranie z guzikiem i klapami uchyla jedynie rąbka tajemnicy – spod spodu nieśmiało wygląda na świat sukienka mini do kompletu z kamizelką.

Buty walczą o pierwszoplanową rolę

Czasami ubranie odgrywa tak istotną i absorbującą rolę, że odciąga spojrzenie od butów. Ale nie w tym przypadku! Buty Heidi Klum walczą o uwagę z garderobą, jak równy z równym. Wysokie obcasy w odcieniu ultra fioletu, mają w sobie to coś, co tworzy efekt "wow".

To najmodniejszy model tego roku, który nie wybiera się ani na krótki urlop, ani na dłuższe wakacje, ani na emeryturę. Buty na platformie i obcasie w postaci klocka pozostają w trendach. Na nasze oko – powoli wydostają się spod rządów modowych wyroczni i zaczynają żyć swoim własnym życiem, niezależnym od sezonowych nowinek.

