Kolor roku 2023. Tak nieoczywisty, jak czasy, w których żyjemy

Wbrew pozorom, czerwień to szczególnie plastyczny kolor. Ma mnóstwo odcieni, a każdy z nich znajduje innego odbiorcę. Różowoczerwony patrzy przed siebie i wspaniale flirtuje z nowoczesnością. Koralowy ubóstwia lato. Odcień wytrawnego wina to ideał dla ponadczasowych elegantek. Karminowa czerwień doskonale dopełni szafę przebojowej osobowości, która lubi być w centrum uwagi. Ale to odcień o nazwie "viva magenta" zdobywa tytuł dominatora roku 2023. W pełni zasłużenie!