Przypomina tapicerkę fotela. Sukienka Heidi Klum budzi kontrowersje

Gala Nagród People’s Choice przyciągnęła samą śmietankę towarzyską. Nie mogło zabraknąć Heidi Klum , której stylizacja wywołała sporo kontrowersji. Oryginalna sukienka z efektownymi butami budzi tyle samo podziwu, ile słów krytyki. Chociaż absolutnie nie widzimy dla niej miejsca w swojej szafie, to Heidi Klum prezentuje się bardzo ciekawie w kreacji pokrytej abstrakcyjnym wzorem.

Prawda jest taka, że sukienka Heidi Klum wygląda jakby była uszyta na godzinę przed wyjściem. Jak to sobie wyobrażamy? Gwiazda wyjęła z szafy gruby materiał przypominający żakard, drelich lub pętelkową buklę, która pierwotnie miała służyć za tapicerkę fotela. Sięgnęła po nożyczki, tu wycięła, tam doszyła – zabrakło tylko czasu, aby podłożyć kreację. I tym sposobem wyszła w domu w sukience, która jest efektem przypadku albo niezrozumianym dziełem abstrakcyjnej wizji .

Prawdopodobnie sukienka modelki była "kształtowana" już bezpośrednio na niej . Gwiazda owinęła się wybranym materiałem, a ręka fachowca bądź początkującego laika leciała, jak wyobraźnia podpowiadała. Współczesna sztuka bywa trudna do zrozumienia, ale przyjemna dla oka.

