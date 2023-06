Nigdy nie wyjdzie z mody. Kasia Tusk nosi ją bez przerwy

Po przeciwnej stronie trendów zmieniających się z prędkością światła, ubrań walczących nachalnie o uwagę oraz krzykliwych połączeń, które pozwalają wyżyć się emocjonalnie – staje minimalizm. Garderoba wypełniona spokojem i harmonią łagodzącą spojrzenia, nie ulega presji czasu i nie wie, czym jest termin ważności.

Dlatego też modowe ekspertki z Katarzyną Tusk na czele coraz częściej stawiają na minimalizm w szafie, który łatwo kontrolować, a poszczególne elementy w niej zawarte — łączyć ze sobą. Jednak największym atutem szafy minimalistki jest to, że wyróżnia ją styl. A jak mawiała najsłynniejsza z francuskich projektantek, Coco Chanel: "moda przemija, a styl pozostaje".

Minimalizm. Co to jest?

Czym jest minimalizm w szafie? To pozbycie się nadmiaru rzeczy i zachowanie umiaru. Zbędne elementy garderoby, które latami czekają na swoje "5 minut" - nie mają racji bytu w szafie minimalistki. Garderoba ograniczona do minimum zawiera wyłącznie rzeczy faktycznie użytkowane. Zgodnie z wynikami badań Organizacji Hot or Cool Institute optymalna liczba ubrań w szafie wynosi 85 sztuk. Wymieniona ilość pozwala kontrolować garderobę, w pełni wykorzystać jej potencjał i ubrać się adekwatnie do każdej sytuacji.

W szerszym rozumieniu zachowanie minimalizmu w szafie jest postawą przeciwstawną do konsumpcjonizmu. Ciągłe inwestowanie w garderobę, poddawanie się impulsywnym i spontanicznym zakupom stanowi błędne koło. Ograniczenie ilości otaczających nas rzeczy zapewnia pewnego rodzaju wyzwolenie.

Jak osiągnąć minimalizm w szafie?

Aby przejąć kontrolę nad szafą i zachować spójny styl garderoby, warto postawić na minimalizm. Jak pozbyć się rzeczy i wprowadzić do szafy ład oraz harmonię? Przede wszystkim należy bez sentymentów pożegnać te elementy garderoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie ujrzały światła dziennego. Z "gry" wypadają także rozmiary i fasony, które już dawno przestały służyć swojej właścicielce. Zbyt małe lub zbyt duże powinny ustąpić miejsca ubraniom uniwersalnym i ponadczasowym.

Ponadto przestrzeń w szafie, odpowiednie posegregowanie kategorii ubrań i ich pełna widoczność na pierwszym planie – zapewnia poczucie ładu, co służy kreatywności i wygodzie komponowania codziennych i okazjonalnych stylizacji.

Minimalistyczne ubrania, czyli jakie?

Minimalizm w szafie bazuje na uniwersalnej formie. Proste i ponadczasowe fasony nie wychodzą z mody, stanowiąc doskonałą inwestycję na długie lata. Ponadczasowa i dopasowana do rzeczywistego rozmiaru konstrukcja ubrania utrzymana jest w dobrym guście, czego często nie można powiedzieć o trendach w rozmiarze mikro oraz tendencji oversize.

W szafie minimalistki niezwykle ważna jest sama jakość ubrania. Garderoba wykonana z materiałów dobrej jakości, czyli naturalnych bądź wykonanych z włókien pochodzenia naturalnego, jest nie tylko przyjazna dla skóry, ale również trwała. Jej jakość widoczna jest gołym okiem, a przy tym zdradza swoje "szlachetne" pochodzenie przy każdym dotknięciu.

Oprócz dobranego do sylwetki rozmiaru oraz jakości włókien, istotną rolę w szafie minimalistki odgrywają kolory. Wśród ulubionych odcieni dominują barwy inspirowane naturą — beże, szarości, brązy, zielenie i błękity. Minimalizm w szafie wyróżnia się szczególną funkcjonalnością, a kolorystyczna konsekwencja sprawia, że każdy z elementów garderoby pasuje do siebie, nie gryzie się i tworzy spójną całość. Spokojna kolorystyka świetnie współgra ze sobą, a ponadto jest uniwersalna i daleka od krzykliwych, egocentrycznych i szybko nudzących się kolorów.

Inspirujące stylizacje z szafy minimalistki

Jedną z najbardziej konsekwentnych minimalistek, które szczególną wartość widzą w prostocie, jest Kasia Tusk. Influencerka od lat promuje styl inspirowany paryskim szykiem, ale też elegancją francuskiego wybrzeża. Wielka miłośniczka estetyki Coco Chanel bazuje na neutralnych kolorach, ponadczasowych wzorach, uniwersalnych fasonach i jakości udowodnionej na metce. Perfekcja jej stylu widoczna jest w każdym detalu.

Z białą sukienką Kasia Tusk rozstaje się niezwykle rzadko. W swojej minimalistycznej szafie posiada modele utrzymane w różnych stylach – rustykalnym, nowoczesnym, eleganckim czy trapezowym i inspirowanym latami 60. Biała sukienka na lato pozwala bawić się modą.

Kasia Tusk stylizuje białe sukienki na różne sposoby © Instagram | makelifeeasier_pl

Równie często influencerka sięga po lniane sukienki i spodnie, które są wygodne, zwiewne i idealne na upały. Lniane ubrania mają bogatą historię, a co najciekawsze – na przestrzeni dziesiątek ostatnich lat nie ulegają drastycznym zmianom, pozostając wierne prostej, luźnej i ponadczasowej formie.

Lniane sukienki to kwintesencja letnich stylizacji Kasi Tusk © Instagram | makelifeeasier_pl

Niebieskie jeansy — zarówno w długiej, jak i krótkiej wersji — królują w minimalistycznej szafie. Denim wspaniale współpracuje z naturalnymi materiałami — białym lnem czy brązową słomką. Odpowiednio dobrane do sylwetki potrafią fantastyczne wyeksponować atuty, podkreślić biodra czy zaznaczyć talię.

Niebieskie jeansy są częstą bazą codziennych stylizacji Katarzyny Tusk © Instagram | makelifeeasier_pl

Zwiewny kombinezon to alternatywa dla sukienki, która łączy wygodę ze stylem. Sama konstrukcja ma w sobie elegancję, a uzupełniona o dodatki – kapelusz z rafii czy czarne okulary – zyskuje swoisty charakter.

Katarzyna Tusk w jasnym kombinezonie © Instagram | makelifeeasier_pl

Pleciony koszyk doda ubraniom wakacyjnego i sielskiego charakteru. Sprawdzi się na zakupach, na plaży, a nawet wkomponuje w miejską stylizację na lato. To niezbędnik w minimalistycznej szafie, który Kasia Tusk zabiera niemalże wszędzie.

Katarzyna Tusk do stylizacji na lato włącza plecione kosze i torebki © Instagram | makelifeeasier_pl

Koszula oversize to absolutny klasyk, który jest obowiązkową pozycję w garderobie każdej kobiety. Biała koszula o lekko przeskalowanym kroju potrafi być zarówno formalna i profesjonalna, lekka i swobodna, jak również kobieca i zmysłowa. Na listach minimalistycznych ubrań zazwyczaj zajmuje pierwszą pozycję.

Biała koszula to element garderoby, po który Katarzyna Tusk sięga najczęściej © Instagram | makelifeeasier_pl

Proste sandały pasują do wszystkiego. Kasia Tusk stawia na czerń i cienkie paski, które sprawiają wrażenie lekkich i wysmuklonych stóp. Asymetryczne ułożenie to ciekawa wariacja, która przykuwa uwagę.

Katarzyna Tusk ubóstwia proste i ponadczasowe modele butów © Instagram | makelifeeasier_pl

Garnitur w cienkie paski o nazwie "pinstripes" to model, który sprawdzi się w wyjątkowych okolicznościach. W komplecie wpisuje się w biurowy dress code, ale też świetnie sprawdzi się po "rozłączeniu" - jako marynarka do sukienki lub garniturowe spodnie do bawełnianego T-shirtu i sneakersów.

Chociaż jest fanką sukienek, w swojej minimalistycznej szafie Kasia Tusk ma też przestrzeń na garnitury © Instagram | makelifeeasier_pl

Kremowy kardigan doceni każda właścicielka minimalistycznej szafy, która styl łączy z wygodą i opiera się kompulsywnym, nieprzemyślanych zakupom. Wykonany z miękkiej bawełny jest niezbędny podczas chłodniejszych wieczorów, a ponadto pasuje do każdego pozostałego elementu wyrwanego z szafy minimalistki.

Kremowy kardigan od lat służy Kasi Tusk w codziennych stylizacjach © Instagram | makelifeeasier_pl

Kimono to uniwersalny element garderoby, który można potraktować na dziesiątki różnych sposobów. Kasia Tusk wykorzystała białe kimono z naturalnego materiału w formie narzutki na plażę. Ale równie dobrze sprawdzi się w roli sukienki przewiązanej paskiem w talii czy jako element warstwowej stylizacji z szortami.

Kasia Tusk zabiera na plażę lekkie kimono © Instagram | makelifeeasier_pl

Jedwabna apaszka to dodatek, który potrafi zamanifestować indywidualny styl swojej właścicielki. Latem sprawdzi się w formie chusty na głowie, apaszki wokół szyi, dekoracyjnego paska czy zawieszki przy torebce. To tak zwana "wisienka na torcie" każdej stylizacji, która potrafi błyskawicznie i efektownie odmienić charakter ubrania.

Kasia Tusk wykorzystuje chusty jako alternatywę dla kapelusza czy czapki © Instagram | makelifeeasier_pl

Romantyczna bluzka nie zawsze równa się z odcieniem pudrowego różu czy falbaną. Rustykalny romantyzm, który od czasu do czasu wprowadza do stylizacji Kasia Tusk, bazuje na ażurowej strukturze czy zwiewnej formie.

Katarzyna Tusk w romantycznej bluzce w rustykalnym stylu © Instagram | makelifeeasier_pl

Kratka vichy charakteryzuje się symetrycznymi kafelkami niewielkich rozmiarów. Biel łączy się z klasycznymi bądź pastelowymi kolorami, ale zawsze tworzy harmonijny efekt i przemyca nutkę stylu retro. Kraciasta sukienka Kasi Tusk to inwestycja na długie lata, które nie wychodzi z mody.

Kasia Tusk w sukience w kratkę vichy © Instagram | makelifeeasier_pl

Sweter w paski może stanowić wsparcie w chłodniejsze dni lata. Ale może być elementem dekoracyjnym stylizacji, nonszalancko przewiązanym przez ramiona. To jeden z ulubionych "trików" Kasi Tusk, który często przewijał się w kolekcjach Coco Chanel. Wprowadza klimat francuskiego wybrzeża, które łączy elegancję z nonszalancją.

Katarzyna Tusk jest fanką minimalistycznego, francuskiego stylu © Instagram.com

