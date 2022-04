Katarzyna Tusk pokazała córki. Dziewczynki rosną jak na drożdżach

"Doceniajcie każdą uśmiechniętą buzię, którą spotykacie. To znak, że ludzie wokół was są bezpieczni i szczęśliwi. Doceniajcie każdy wieczór w waszych domach. To znak, że macie swoje miejsce na świecie. Doceniajcie każdy poranek, który przynosi nowy dzień. To znak, że świat staje przed nami otworem. Doceniajcie każdą łzę, która spływa po policzku. To znak, że żyjemy, a nasze serca nie są z kamienia. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt" - czytamy na Instagramie Katarzyny.