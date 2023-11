Płaszcz puchowy to zimowy klasyk. Te trzy modele będziesz mogła nosić przez lata

Odpowiedź na pytanie, dlaczego płaszcz puchowy damski jest uznawany za zimowy must have, jest dość prosta. Chodzi o komfort termiczny, który zapewnia, dzięki czemu nadaje się nawet na ekstremalne warunki pogodowe. Długa puchówka nie tylko chroni przed niskimi temperaturami, wiatrem, deszczem i śniegiem, ale także jest przewiewna i pozwala skórze swobodnie oddychać.

Efekt? Jest ci ciepło, ale się nie pocisz. Duże znaczenie ma również wygoda noszenia, swoboda ruchów i funkcjonalność, za którą odpowiada np. możliwość złożenia płaszcza puchowego do naprawdę małego rozmiaru.

Mówiąc o damskim płaszczu puchowym, należy wspomnieć o jego wypełnieniu. W wersji premium znajdziesz w środku puch kaczy, gęsi lub ich mieszankę. Ich sprężystość, lekkość i właściwości cieplne idą w parze z dość wysoką ceną. Co w sytuacji, gdy masz ograniczony budżet? Możesz zdecydować się na równie praktyczny płaszcz puchowy damski z syntetycznym wypełnieniem. Jest tańszy i cieszy się popularnością wśród kobiet, które nie tylko lubią oszczędzać, ale także mają alergię na naturalny puch.

Pierwszą propozycję dedykujemy prawdziwym zmarzluchom. Jeśli do tej pory niskie temperatury powstrzymywały cię przed zimowymi spacerami, to długi płaszcz puchowy damski sprawi, że raz na zawsze zapomnisz o chłodzie.

To model, który dosłownie zapewnia ochronę od stóp aż do głów, zwłaszcza w połączeniu z ciepłym szalikiem i czapką. Polecamy ci prosty płaszcz puchowy sięgający aż do kostek, np. w kolorze czerwonym, na który zdecydowała się Katarzyna Cichopek.