Czarny trencz damski to klasyk idealny na jesień. Jaki wybrać i z czym go nosić?

Czarne trencze damskie zyskują na popularności. Wiemy, dlaczego

Trencze damskie to absolutna klasyka kobiecej garderoby. Od dekad nie wychodzą z mody i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Uwielbiamy je za nieprawdopodobny szyk, komfort noszenia i wszechstronność. W końcu dobrze dobrany trencz pasuje zarówno do wieczorowej sukienki, jak i do ulubionego dresu.

Dotychczas mówiąc o trenczu, miałyśmy na myśli jeden model – z patkami na ramionach, szerokim kołnierzem, paskiem w talii i, co najważniejsze – w stonowanym, beżowym kolorze. Chociaż płaszcze w odcieniach kawy z mlekiem wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością, w tym sezonie mają mocną konkurencję. Na wybiegach, salonach i w kolekcjach sieciówek coraz częściej pojawiają się czarne trencze, które dorównują beżowym uniwersalnością, ale przewyższają je elegancją. Nic dziwnego, że z chęcią sięgają po nie gwiazdy i trendsetterki.

Szukasz jesiennego płaszcza? Czarny trencz to strzał w dziesiątkę

Czarny trencz damski świetnie sprawdzi się w drodze do biura, ale z powodzeniem możesz nosić go po godzinach czy w luźne, weekendowe dni. Wieczorem będzie idealnym towarzystwem dla eleganckiej sukienki, a w ciągu dnia stworzy zgrany duet z niebieskimi jeansami. Co więcej: pasuje zarówno do szpilek, jak i do sportowego obuwia. Jeśli więc szukasz naprawdę uniwersalnego płaszcza na jesień, to zdecydowanie dobry kierunek. Pytanie tylko: jaki czarny trencz wybrać? Polskie gwiazdy mają swoje typy.

Klasyczny czarny trencz damski – wybór na wiele sezonów

Nie jest tajemnicą, że stylowa klasyka obroni się w każdej sytuacji. Czarny trencz damski jest tego najlepszym przykładem. Model o tradycyjnym kroju – z patkami na ramionach, podwójnym kołnierzem, dwoma rzędami guzików i paskiem w talii – będzie wyborem na wiele sezonów i doskonałą bazą stylizacji. Na taki płaszcz postawiła Małgorzata Kożuchowska i trzeba przyznać: prezentuje się naprawdę elegancko.

Czarny trencz w stylu Kożuchowskiej będzie pasował zarówno do T-shirtu i jeansów, jak i do białej koszuli czy wieczorowej sukienki. Dodatkowo ładnie podkreśli linię ramion i talię.

Długi czarny trencz damski – do spodni i do sukienki

Długi czarny trencz damski nosi Magda Mołek. Dziennikarka ma w szafie klasyczny model płaszcza zapinany na dwa rzędy guzików, ale w dłuższej i nieco przeskalowanej wersji. Trencz sięgający do połowy łydki to nie tylko gwarancja komfortu cieplnego i wygody, ale też dobry punkt wyjścia do tworzenia zarówno codziennych, jak i wyjściowych stylizacji.

W zależności od tego, z czym go połączysz, może wyglądać niezwykle elegancko, np. w zestawie z białą koszulą i czarnymi cygaretkami. Noszony do trampek, zwiewnej sukienki i plecaka zyska z kolei nonszalancki wymiar i rewelacyjnie sprawdzi się na co dzień.

Czarny trencz skórzany – doda charakteru stylizacjom

Oryginalną alternatywą dla klasycznego płaszcza będzie czarny trencz skórzany, który w swojej szafie ma między innymi Maffashion, czyli Julia Kuczyńska. Takie okrycie wierzchnie sprytnie łączy cechy eleganckiego płaszcza z rock’n’rollowym wyglądem skórzanej ramoneski. Długi, czarny trencz z ekoskóry świetnie wygląda noszony do jeansów, ale równie dobrze odnajdzie się w stylizacji ze szpilkami i małą czarną sukienką.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

