Sukienka na jedno ramię wraca jak bumerang. Sprawdź, kiedy i z czym ją nosić

Może być zwiewna i romantyczna albo elegancka, o prostym kroju. Sukienka na jedno ramię to fason, który regularnie wraca do mody w przeróżnych odsłonach. Niezmiennie króluje na czerwonych dywanach i w kolekcjach światowej sławy projektantów. Nic dziwnego. Jest szalenie kobiecy, a jednocześnie dodaje klasy. Efektowne sukienki z asymetrycznym dekoltem zdają egzamin przy wielu okazjach. Są idealnym wyborem na wesele, ale świetnie sprawdzą się też w trakcie wieczornych wyjść, na randce, a nawet na co dzień.

W czym tkwi ich fenomen? Subtelnie podkreślają sylwetkę i przykuwają uwagę, a jednocześnie pozwalają zachować szyk i elegancję. Sukienka na jedno ramię to prosty sposób na stylizację, w której na pewno nie przejdziesz niezauważona. Aby jednak wyróżnić się doskonałym wyczuciem stylu, warto wiedzieć, jaki model wybrać i z czym go połączyć.

Sukienka na jedno ramię – jaką wybrać?

Jeśli szukasz zjawiskowej kreacji na ślubne przyjęcie, wybierz długą sukienkę na jedno ramię. Na wesele idealna będzie midi lub maxi o zwiewnym kroju, z lejącego materiału. Ważne, by jej kolor wpisywał się w dress code. Pudrowy róż, liliowy fiolet, gołębi błękit czy pistacjowa zieleń to z pewnością dobre kierunki.

Na wieczór strzałem w dziesiątkę będzie czarna sukienka na jedno ramię. Taka wersja małej czarnej będzie wyglądać elegancko i oryginalnie zarazem. Wykorzystasz ją przy niejednej okazji, bo jej charakter możesz dowolnie zmieniać przy pomocy odpowiednio dobranych dodatków.

Ogromne wrażenie zrobi też srebrna lub złota sukienka na jedno ramię. Słabość do tego kroju ma między innymi Paulina Sykut-Jeżyna. Gwiazda Polsatu często stawia na kreacje z asymetrycznym dekoltem zarówno w wersji mini, jak i maxi, i zawsze wygląda w nich zjawiskowo.

Stylizacja z sukienką na jedno ramię – jakie dodatki pasują do tego kroju?

Sukienki na jedno ramię przyciągają wzrok, ale dodają klasy, dzięki temu nie potrzebują wielu dodatków, by robić wrażenie. Warto sięgnąć po biżuterię, która przyciągnie wzrok do asymetrycznego dekoltu. Świetnie sprawdzą się długie, wiszące kolczyki lub delikatny naszyjnik. Co poza tym? Do sukienki na jedno ramię na wesele czy wieczór możesz włożyć szpilki lub sandałki na szpilce. Przyda się też kopertówka – najlepiej do trzymania w dłoni.

Jaki biustonosz do sukienki na jedno ramię będzie najlepszym wyborem?

Dużym wyzwaniem może okazać się dobór stanika do sukienki na jedno ramię. Klasyczny biustonosz w tym przypadku nie wchodzi w grę. Najlepszym rozwiązaniem będzie ten z odpinanymi ramiączkami i możliwością przypięcia ich w taki sposób, by w całości ukryły się pod kreacją. Możesz też wybrać stanik bez ramiączek typu bandeau, postawić na biustonosz samonośny albo całkowicie z niego zrezygnować.

Najlepsza fryzura do sukienki na jedno ramię – jak się uczesać, by zadać szyku?

Urok sukienki na jedno ramię podkreśli też dobrze dobrana fryzura. Nawet w ostatniej chwili przed wyjściem zdążysz zrobić delikatne fale i założyć włosy za ucho. Masz więcej czasu? Luźny koczek lub gładko zaczesany kucyk związany tuż nad karkiem to uczesania idealnie pasujące do tego kroju sukienki.

