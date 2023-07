Sukienka plażowa to najmodniejszy wybór na wakacje. Jaką wybrać?

Jak mieć pewność, że interesująca cię sukienka plażowa jest tą idealną? Wiele kobiet zwraca głównie uwagę na wygląd wakacyjnego modelu. Nic w tym dziwnego – w końcu każda z nas chce prezentować się na urlopie jak najlepiej. Jednak kolor czy fason to nie wszystko. Aby nowa sukienka plażowa spełniała swoje zadanie, musi być maksymalnie komfortowa w noszeniu, i to nawet w trakcie upałów.

W tej kwestii masz pełną dowolność. Wszystko sprowadza się do tego, w czym czujesz się najlepiej. Jeśli chcesz odsłonić ciało i cieszyć się coraz bardziej brązową opalenizną, to warto mieć na oku krótkie sukienki plażowe – z falbanami, ozdobnymi frędzlami albo ażurowe .

Jeżeli jednak chcesz zrobić wrażenie, a nową kreację traktujesz jako samodzielną stylizację, a nie wyłącznie dodatek do stroju kąpielowego, to fantastycznym wyborem jest długa sukienka plażowa . Możesz zainspirować się np. Małgorzatą Kożuchowską , która zachwyciła nas swoim zwiewnym plisowanym modelem maxi w pięknym odcieniu szmaragdowym.

Z założenia sukienka plażowa jest noszona w duecie ze strojem kąpielowym. Właśnie dlatego, jeśli szukasz nowej kreacji, to warto pamiętać o dopasowaniu jej do swojego kostiumu. Powód jest prosty – nie wszystkie modele wyglądają dobrze z każdym fasonem bikini czy jednoczęściowego stroju. Najuniwersalniejszą propozycją jest zwiewna sukienka plażowa na ramiączkach . Zaraz po niej możesz wybierać też model typu kimono z krótkim rękawkiem.

Wiesz już, na co zwrócić uwagę w trakcie wyboru sukienki plażowej. Czas na konkretne propozycje, które możesz śmiało nosić i w tym, i w kolejnych sezonach. Corocznym hitem są modele w jasnym kolorach – białe i beżowe sukienki plażowe , a jedną z nich wybrała m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan . Prezenterka postawiła na nieoczywistą kreację z długim rękawem i ozdobnym kwiatem, jednak ty możesz dowolnie eksperymentować z jej wyglądem – wybrać cieniutkie ramiączka, ażurowe wstawki albo długość maxi. Bez problemu znajdziesz wymarzoną sukienkę plażową w sieciówce.

