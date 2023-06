Pokazała się w najmodniejszych jeansach sezonu. Ich krój to hit od lat

Proste nogawki to z kolei sposób na wydłużenie sylwetki. Małgorzata Kożuchowska dobrała do swoich spodni klasyczne sneakersy, co pozwoliło jej czuć się wygodnie i pewnie, jednak nie wzmocniło tego efektu. Osoby, którym zależałoby bardziej na dodaniu sobie kilku centymetrów, powinny w tym przypadku postawić np. na szpilki z noskiem w szpic. Piorunujący efekt niemal gwarantowany.