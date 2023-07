Ta kurtka nie wychodzi z mody. Sprawdź, jak nosić parkę damską

Znalezienie idealnej kurtki na jesień nie musi wiązać się z wyborem między stylem a funkcjonalnością. Jeśli nie przekonują cię modne ramoneski i trencze, sprawdź model, który zda egzamin w wietrzne i deszczowe dni. Podpowiadamy, jak go nosić.

Parka damska – kurtka do zadań specjalnych

Najlepsza kurtka na jesień? Zdania są podzielone. Niektóre kobiety nie wyobrażają sobie swojej szafy bez skórzanej ramoneski. Dla innych absolutną klasyką gatunku jest beżowy trencz. Jeśli jednak mówimy o prawdziwie jesiennej aurze, której niejednokrotnie towarzyszą niskie temperatury, opady deszczu czy silny wiatr, potrzebne jest okrycie wierzchnie, które nie tylko dobrze wygląda, ale też zapewnia maksymalny komfort. Bezkonkurencyjna pod tym względem będzie parka damska. Co to za kurtka i jak wygląda?

Parka to kurtka z kapturem o dłuższym, luźnym kroju. Pierwsza została zaprojektowana w latach 40. XX wieku i służyła żołnierzom na frontach. Już wtedy uchodziła za jedno z najbardziej praktycznych okryć wierzchnich. Skutecznie chroniła przed deszczem, zimnem i wiatrem. Z czasem przyjęła się na ulicach i zainspirowała projektantów mody. Dziś stale bryluje na wybiegach takich marek, jak Isabel Marant czy Etro, i co sezon pojawia się na sklepowych witrynach. Nic dziwnego. Mimo upływu lat jej popularność nieustannie rośnie.

Jaką parkę damską wybrać? Najmodniejsze modele na jesień

Jeśli zastanawiasz się, jaką kurtkę wybrać na chłodne dni, by mieć pewność, że zda egzamin w gorszych warunkach pogodowych, parka damska będzie strzałem w dziesiątkę. Najlepiej postawić na tę wykonaną z wodoodpornego materiału. Nie przepuści wody i sprawdzi się nawet w jesienną słotę. Najbardziej uniwersalna i ponadczasowa będzie klasyczna parka damska khaki. Model w tym odcieniu zieleni ma w szafie chociażby Agnieszka Woźniak-Starak. Dobrą bazą codziennych stylizacji są też kurtki parki w innych stonowanych kolorach: beżach, brązach czy niezawodnej czerni.

Jak nosić parkę damską? Praktyczne wskazówki

Parka damska to kurtka niezwykle funkcjonalna, wygodna i praktyczna, ale może okazać się również doskonałą podstawą garderoby. Z powodzeniem możesz nosić ją w casualowych stylizacjach, ale też na sportowo czy w eleganckiej wersji. Do czego pasuje parka damska?

Kurtka parka damska w stylizacji na co dzień

Najprostszy sposób na stylizację z kurtką parką na jesień to ulubione jeansy i ciepły sweter. Taki zestaw będzie wygodny, stylowy i nigdy nie wyjdzie z mody. Możesz dodać do niego botki, sznurowane trapery, trampki, a w deszczowe dni – kalosze. Kropką nad i będzie duża, pojemna torba w typowo miejskim stylu.

Parka damska na sportowo

Parki damskie to okrycia wierzchnie, które dobrze odnajdują się w sportowych stylizacjach. Pasują do bluz z kapturem czy wygodnych, dresowych spodni. W takiej wersji kurtkę z kapturem o kroju parki nosi Anna Kalczyńska. Wystarczy dodać parę sportowych butów, by cieszyć się komfortem i wyglądać modnie.

W eleganckiej wersji. Z czym nosić parkę damską?

Cenisz wygodę parki, ale na co dzień wybierasz eleganckie ubrania? Nic nie stoi na przeszkodzie, by taką kurtkę narzucić na białą koszulę i dodać do niej proste, czarne spodnie. Zamiast szpilek, warto wtedy wybrać płaskie buty, np. masywne mokasyny. Połączenia w stylu sportowej elegancji sprawdzą się tutaj perfekcyjnie.

