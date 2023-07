Te buty przydadzą się nie tylko jesienią. Sprawdź, jak nosić kalosze damskie

Jeszcze do niedawna kojarzyły się z obuwiem, które wkładamy wyłącznie do prac w ogródku czy na spacer po lesie. Z sezonu na sezon zyskują jednak coraz więcej stylu, a nawet wkraczają na wybiegi. Modne kalosze damskie do złudzenia przypominają stylowe botki czy eleganckie kozaki oficerki. Dzięki temu świetnie sprawdzają się na co dzień i doskonale wpisują się w miejski dress code.

W deszczowe dni będą niezastąpione, dlatego zdecydowanie warto mieć je w szafie. Jeśli zastanawiasz się, jak je nosić, sprawdź cztery stylizacje z kaloszami w roli głównej. Tak ubrana zadasz szyku nawet wtedy, gdy pogoda nie sprzyja.

Kalosze damskie do sukienki? Ten zestaw wygląda naprawdę stylowo

Najmodniejsze kalosze damskie wyglądają jak klasyczne, skórzane kozaki oficerki. Swoją wersję tego praktycznego obuwia stworzyła nawet luksusowa marka Chanel, a na jego punkcie natychmiast oszalały miłośniczki mody na całym świecie. Za model z kultowym logo trzeba zapłacić krocie, ale podobne buty bez trudu znajdziemy w sieciówkach i sklepach internetowych.

Zalety? Czarne wysokie kalosze prezentują się naprawdę szykownie, doskonale sprawdzają się w deszczu, a do tego są szalenie uniwersalne. Idealnie łączą się z legginsami i płaszczami, ale równie dobrze wyglądają w towarzystwie sukienki. Możesz nosić je do dzianinowej midi albo, jak Marcelina Zawadzka, do kobiecej mini w kwiatowy wzór. Te buty dodają szyku w każdym wydaniu.

Krótkie kalosze damskie i jeansy – prostota zawsze w cenie

Krótkie kalosze damskie coraz częściej przypominają skórzane botki lub eleganckie sztyblety, dlatego wykorzystanie ich w codziennych stylizacjach nie będzie trudne. Jak je nosić? Im prościej, tym lepiej. Krótkie kalosze damskie stworzą zgraną całość z ulubionymi jeansami, miękkimi swetrami, bluzami z kapturem i przeciwdeszczowymi płaszczami. Połącz je z kurtką parką z hydrofobowej tkaniny i spodniami z denimu z prostą nogawką, a zyskasz wygodny, praktyczny i modny zestaw na deszczowy dzień.

Kalosze damskie w stylizacji ze spódnicą – elegancko i praktycznie

Zarówno krótkie, jak i wysokie kalosze damskie dobrze komponują się ze spódnicami. Wystarczy wybrać klasyczny, czarny model przypominający eleganckie obuwie ze skóry, by móc nosić go w miejskich warunkach na wiele różnych sposobów. Jednym z najlepszych będzie połączenie ze spódnicą przed kolano, swetrem i płaszczem. W chłodny dzień do kompletu możesz dodać ciepłe podkolanówki lub skarpetki wystające odrobinę z cholewki buta. To trik, który robi furorę na wybiegach i ulicach światowych stolic mody.

W casualowej wersji: kalosze i szorty. Wygoda to podstawa

Jak nosić kalosze damskie w cieplejsze dni? Poza sukienką czy spódnicą świetnie sprawdzą się szorty – jeansowe lub materiałowe. Do kompletu możesz dodać zwykły T-shirt, koszulkę bez rękawów, ale też bluzę. Ciekawą opcją będzie również bawełniany sweter i pikowany bezrękawnik – w takiej wersji kalosze nosi Małgorzata Socha.

W tego typu zestawach dobrze odnajdą się kalosze Huntery. Damskie modele mają w swoich szafach między innymi Sarah Jessica Parker czy Meghan Markle. Nosiła je także księżna Diana. Jeśli marzą ci się wodoodporne buty na lata, które przetrwają wiele sezonów i będą zawsze wyglądać stylowo, to na pewno dobry wybór.

