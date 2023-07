Marcelina Zawadzka w anielskiej odsłonie. Wskoczyła w biały komplet

Marcelina Zawadzka dobrała do tej białej kreacji miedzianozłote sandałki na platformach. Choć tego typu buty co najmniej od roku biją rekordy popularności, to w tym przypadku trudno oprzeć się wrażeniu, że przydałoby się coś subtelniejszego, np. złote sandałki na szpilkach z cienkimi paseczkami.