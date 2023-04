To one zastąpią jeansy. Uwielbia je Ratajkowska i Lewandowska

Odkąd na wybiegach pojawiły się dziewczyny lotników, chłopczyce zaciągnięte do armii, modelki "z poligonów" oraz globtroterki powracające z dalekiej wyprawy – świat mody oszalał na punkcie spodni wojskowych . Ograne kamuflującą barwą, nie mają jednak już nic wspólnego z ukryciem. Wręcz przeciwnie – śmiało zwracają na siebie uwagę wychodząc z "okopów" na wybiegi, ulice i ścianki. Ukazują także swoje różne oblicza . Od surowego militaryzmu, przez artystyczne boho i buntowniczy grunge, aż po dystyngowaną elegancję.

Jeśli chcesz wprowadzić do swojej szafy trochę wojskowej dyscypliny – sięgnij po wzór moro. Ten print powraca do mody i wychodzi z cienia . Jego pierwotną funkcją był kamuflaż, ale w modzie spodnie moro wojskowe mają większe aspiracje - wychodzą przed szereg i skupiają na sobie uwagę.

Spodnie wojskowe w zielono-brązowe "łatki" zapewniają szerokie pole do popisu. Pięknie sprawdzają się w towarzystwie mocnych i ekscentrycznych kolorów , a także u boku innych wzorów w ramach trendu "print blocking". Fankami spodni wojskowych moro są Bella Hadid i Emily Ratajkowski.

Spodnie wojskowe w kolorze khaki wydostały się z wojennych okopów, kabin myśliwców i wojskowych szeregów, aby poszukać wrażeń w damskiej garderobie . I co tam znalazły? Samo uwielbienie. Anna Lewandowska jest ich największą fanką.

Spodnie wojskowe typu cargo posiadają szeroką nogawkę i kieszenie "zawieszone" najczęściej na wysokości uda bądź w pobliżu kolan . Wykonane z praktycznej tkaniny, przechodzą także równe wariacje z udziałem jeansu i niebanalnych kolorów. Annie Lewandowskiej spodnie wojskowe w formie bojówek z kieszeniami szczególnie przypadły do gustu.

Wśród spodni wojskowych damskich wyróżnia się także modele w beżowym kolorze, które kojarzą się z safari, klasycznymi chinosami i barwami ziemi. Luźne, proste i uniwersalne modele przypominają spodnie od munduru wojsk lądowych. Ich nogawka bywa szeroka i długa, ale innym razem nieco prostsza i klasyczna. Te spodnie wojskowe to przykład mody unisex , która świetnie sprawdza się w męskiej i damskiej garderobie. W beżowych spodniach wojskowych pojawiła się ostatnio Emily Ratajkowski .

Kontynuacja trendu khaki, a także wielki powrót wzoru moro oraz fasonu "cargo" sprawiły, że spodnie wojskowe damskie wyszły na pierwszy plan. Jak nosić modne bojówki damskie, aby nie wyglądać, jakbyśmy właśnie wyszły na przepustkę? Na przekór zasadom - z tym, co na pierwszy rzut oka może budzić wątpliwość. Katarzyna Cichopek trafnie zinterpretowała ten niełatwy trend.

Zgodnie z trendami, spodnie wojskowe warto przełamać czymś z zupełnie innej "bajki" . Może to być kaszmirowy sweterek z fioletowym kolorze, który w ciekawy sposób dopełni ziemisty odcień spodni wojskowych moro i rozświetli całość. Buty na obcasie i torebka na łańcuszku to także dobry pomysł, aby spodnie wojskowe przestały epatować testosteronem. Pamiętaj, przeciwieństwa się przyciągają, a khaki i złoto tworzą wspólnie wyjątkowo namiętny romans.

A skoro mowa o kobiecości, warto podkreślić, że spodnie wojskowe damskie o szerokiej nogawce aż proszą się o obecność przylegających do ciała bluzek oraz odsłaniających brzuch crop topów. Kontrasty - na zasadzie cienkie z grubym, lekkie z ciężkim, prześwitujące z transparentnym – stanowią wyraz dobrego stylu. Dlatego decydując się na fason spodni ocierających się o oversize, najlepiej zrównoważyć ich objętość dopasowaną górą .

Czy jest tu jakaś fanka stylu glamour? Ta pełna blichtru estetyka lubi towarzystwo ubrań z charakterem. Dlatego spodnie wojskowe moro, khaki, a także wzbogacone o duże kieszenie - stworzą modny duet z połyskującą bluzką i srebrnymi dodatkami. Oddając cześć latom 80., można sięgnąć także po cekiny i prześwity, które śmiało skonfrontują się z kolorem khaki. Taki duet to kwintesencja eklektyzmu , na którym bazują it-girls w ciągu ostatnich lat.

