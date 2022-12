50-latka w dresach? Czemu nie! Komplet Młynarskiej to pomysł na wygodną zimową stylizację

Komplety dresowe na dobre weszły do naszych szaf. Są odpowiedzią na nasze postpandemiczne potrzeby, z których nie chcemy rezygnować z powodu mody: komfort, ciepło i bezpieczeństwo. Uwielbiają je wszystkie kobiety ceniące sobie wygodę . Dresy szczególnie chętnie wybieramy zimą, kiedy niskie temperatury sprzyjają noszeniu przytulnej i miękkiej odzieży. Są świetnym rozwiązaniem nie tylko "po domu", ale również na spacer, na spotkanie z przyjaciółką, a nawet do pracy.

Dres to ulubieniec kobiet niezależnie od wieku, sylwetki i zainteresowań . Kochają je zarówno 20-letnie fanki sportu, jak i 50-letnie miłośniczki kobiecej elegancji, do których można śmiało zaliczyć Agatę Młynarską i Magda Gessler. Jaki dres będzie idealny dla pań po 50.?

Agata Młynarska słynie z eleganckiego i bardzo kobiecego stylu, który jest źródłem inspiracji dla tysięcy Polek po 50. Dziennikarka nie rezygnuje jednak z wygodnych kompletów dresowych, które nosi nie tylko w domu . Jak sama wspomina w instagramowym poście: "Dres – podobnie jak buty – musi być miękki i ciepły. Ten biało-granatowy (…) służy do bardziej wyjściowych wyjść".

Komplet utrzymany w klasycznych kolorach, np. czarnym lub granatowym, będzie świetną opcją na zimową stylizację dla pań po 50. Wystarczy uzupełnić go ciepłą puchówką i śniegowcami, takimi jak, chociażby wełniane buty na wzór Agaty Młynarskiej. Stworzysz w ten sposób udany zestaw na mroźne dni.

Magdę Gessler możemy kojarzyć z charakterystycznego kompletu w postaci cygaretek i barwnej tuniki, który nosi niemal przy każdej okazji. Ostatnio prowadząca programu "Kuchenne Rewolucje" porzuciła jednak swój ukochany zestaw i wymieniła go na... dres. Magda Gessler wybrała rozpinaną bluzę i spodnie utrzymane beżowym kolorze, dzięki któremu prezentuje się kobieco i gustownie . Wkładając pod spód bluzkę z falbaną, nadała sportowemu kompletowi bardziej eleganckiego charakteru i typowego dla siebie, artystycznego sznytem.

