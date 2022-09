Bluzka oversize w stylizacjach. Jak ją nosić? Te zestawy to luz w kobiecym wydaniu!

Koszule, t-shirty i tuniki w rozmiarze XXL to doskonały wybór zarówno dla pań plus size, jak i dla kobiet o filigranowej budowie . Odpowiednio dobrany krój może ukryć szersze biodra czy wystający brzuszek, ale też uwydatnić kobiece kształty czy wysmuklić nogi.

Alternatywa? Koszulowe bluzki oversize . Zwykle mają dekolt V, przez co rewelacyjnie wysmuklają sylwetkę. Poza tym sprawdzają się przy wielu okazjach: na co dzień, w biurze i podczas rodzinnych spotkań.

Z mody nie wychodzą też t-shirty . Koszulki z nadrukiem lub w wersji basic to kwintesencja miejskiego luzu i nonszalancji, ale wbrew pozorom mogą wyglądać naprawdę szykownie. Wystarczy wiedzieć, z czym je połączyć!

Oversizowy t-shirt to doskonała baza codziennych stylizacji

Biała koszula oversize to klasyk, który nie wychodzi z mody od lat. Świetnie odnajdzie się w wielu stylizacjach, bo pasuje niemalże do wszystkiego. Jeśli jednak zależy ci na elegancji, połącz ją z czarnymi cygaretkami w kant . Ten niezawodny set możesz dowolnie zmieniać przy pomocy dodatków.

