Buszujemy w szafie mamy. Wszystko o kultowych mom jeans

Modne spodnie lawirujące między latami 80., a 90. doskonale podkreślają kobiecość, a przy tym pozwalają zakamuflować pewne dysproporcje i mankamenty. Oryginalne blue jeans, czarne, białe, a także marmurkowe – to charakterystyczne kolory mom jeans. Co to za model, który jedni uwielbiają, a inni nie znoszą?