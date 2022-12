Jedne spodnie do wszystkiego. To ulubiony fason gwiazd

Wystarczy jedna para spodni, aby stworzyć dziesiątki stylizacji, których wystarczy na miesiąc. Zmieniając buty i górne elementy garderoby, one zawsze wyglądają świetnie. Te jeansy to ponadczasowy klasyk, must-have, podstawa szafy kapsułowej i faworyt najlepiej ubranych gwiazd.

Mówi się, że im więcej ubrań w szafie, tym trudniejsze wybory. Przesadna różnorodność i nadmiar możliwości zabierają nie tylko czas, ale powodują także chaos w głowie. Dlatego warto zainwestować w ubrania ponadczasowe, które niezależnie od zmieniającej się mody - pozostają na samym szczycie. Tym krojem spodni zachwycają się wszyscy – w tym Małgorzata Socha i Anna Kalczyńska. Dlaczego? Pasuje zarówno do trampek, sneakersow, śniegowców, jak i botków na obcasie.

Jeansy wszech czasów

Jeansy z prostą nogawką - o nich mowa. Nie opinają sylwetki, ale też trzymają się z daleka od fasonu wide leg. Ich charakterystyczną cechą jest oryginalny kolor denimu, czyli neutralny odcień niebieskiego, który pasuje wszędzie i do wszystkiego. Ponadto kultowe spodnie z prostą nogawką zazwyczaj idą w parze z nieco podwyższonym stanem, który pięknie modeluje sylwetkę, a także świetnie wygląda u boku krótszych swetrów czy wpuszczonych do środka koszul.

Spodnie, które pasują do wszystkich butów

Dzięki temu, że jeansy z prostą nogawką dostępne są w tak wielu rozmiarach - można dopasowywać je nie tylko do obwodu w pasie. Długość w przypadku jeansów z prostą nogawką ma szczególne znaczenie. Model sięgający okolic kostki świetnie sprawdzi się u boku śniegowców i botków sznurowanych. Dzięki temu eksponuje but, a przy tym nie szkodzi proporcjom sylwetki. Nogawka jest na tyle wąska, że pomieści się w cholewce kowbojek. Ale też na tyle luźna, że przykryje przylegające do nogi kozaki i botki, które wyglądają jak druga skóra.

Gwiazdy z jeansach

Na profilach społecznościowych gwiazd, które w branży uchodzą za najlepiej ubrane – nie trudno doszukać się stylizacji angażujących spodnie z prostą nogawką. Małgorzata Socha zestawia jeansy z romantyczną koszulą. Denim u boku koronek, falban, bufek i kołnierzyka zapiętego po samą szyję, prezentuje się szczególnie uroczo.

Natalia Klimas także stylizacje jeansy z prostą nogawką w oryginalny sposób. U boku białej bluzki w rustykalnym stylu i czarnego kapelusza ze sztywnym rondem, tworzy nowoczesną interpretację artystycznej bohemy. Bywa, że proste jeansy zestawia także z luźną marynarką. To uniwersalne, jak również stylowe połączenie, do którego słabość mają same paryżanki.

W casualowym wydaniu, z kawą w ręku i prostych jeansach - wychodzi z domu Anna Kalczyńska, która "po godzinach" ceni sobie wygodę i komfort. Jeansy z prostą nogawką zestawia z trampkami i pluszowym płaszczem. Zajmują istotne miejsce także w walizce gwiazdy spakowanej na wakacje, gdzie niezależnie od okoliczności - zawsze mają swoje "5 minut".