Klaudia Halejcio w błyszczącej kurtce, którą dawno temu nosiły już Rozenek-Majdan i Siwiec. Która miała na nią lepszy pomysł?

Klaudia Halejcio pochwaliła się ostatnio wyjazdem do Nowego Jorku. Jako że gwiazda wybrała się do jednej z największych stolic mody, postanowiła zaplanować swoje stylizacje tak, by wpisały się w klimat tego miasta. Halejcio postawiła więc na metaliczną długą kurtkę, która za oceanem od lat cieszy się ogromną popularnością. W tym modelu polska gwiazda z pewnością nie zginęła w tłumie wielu ekstrawaganckich, nowojorskich stylizacji.